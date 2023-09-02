В КНР заявили, что БРИКС важно увеличивать объемы торговли в нацвалютах вместо доллара

Советник по экономическим вопросам посольства КНР в Анкаре Лю Юйхуа отметил, что доллар "утратил свою особенность как стабильной валюты обмена в международной среде"

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Тенденция отказа от доллара в международных расчетах усиливается, что важно для стран БРИКС. Об этом сообщил агентству IHA советник по экономическим вопросам посольства КНР в Анкаре Лю Юйхуа.

"Доллар утратил свою особенность как стабильной валюты обмена в международной среде. Растет интерес к фунту и евро. США периодически принимают односторонние меры, чтобы защитить собственную финансовую мощь. У Китая же, второй экономики мира, в повестке использование своей валюты. Операции в нацвалютах, действительно, стали тенденцией. И в дальнейшем она значительно усилится. И для стран БРИКС торговать в собственных валютах вместо доллара является важным процессом", - сказал он.

Дипломат напомнил, что между КНР и Турцией ранее было подписано соглашение о валютных свопах. Сейчас "объем таких сделок превысил 14,2 млрд юаней".

Посол КНР в Анкаре Лю Шаобин в свою очередь отметил, что перспектива расширения БРИКС является событием исторического значения. "Есть интерес к этому от более 20 стран. Эти государства позитивно отреагировали на перспективу расширения БРИКС. И это положительный процесс для всего международного сообщества", - сказал он. Посол также выступил за присоединение Турции к этому объединению.

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнилось новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.