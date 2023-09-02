Эксперт заявил, что ОАЭ не поддержат единую валюту БРИКС

Доктор политических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических исследований Американского университета в ОАЭ Мухаммед Бадин аль-Яттиуи отметил, что дирхам привязан к доллару

ДУБАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты поддержат усилия БРИКС по осуществлению расчетов в национальных валютах, но не одобрят идею создания единой валюты в сообществе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил доктор политических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических исследований Американского университета в ОАЭ Мухаммед Бадин аль-Яттиуи.

"Это большой вопрос <...>, потому что <...> дирхам ОАЭ привязан к доллару [США]. Таким образом, мы не можем представить, что они (ОАЭ - прим. ТАСС) изменят это, потому что выгода для них состоит в том, чтобы пользоваться поддержкой мощной, символической валюты", - отметил ученый, отвечая на вопрос о намерении Абу-Даби участвовать в создании единой валюты БРИКС.

"Поэтому мы не можем представить, что ОАЭ поддержат китайский проект по созданию общей валюты [БРИКС], но они поддержат движение к торговле в национальных валютах", - продолжил аль-Яттиуи. Он отметил, что это позитивно отразится на экономике арабской страны.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как объявил президент республики Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года. В этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что его страна признательна за возможность присоединиться к БРИКС и рассчитывает на продуктивную работу с партнерами по сообществу.

28 августа министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари в интервью агентству Bloomberg заявил, что дирхам привязан к доллару, с использованием которого осуществляется огромное число сделок. Говоря о расчетах в национальных валютах, он отметил, что ОАЭ сосредоточатся на том, как сделать проще торговлю между странами.

В июле ОАЭ и Индия подписали два меморандума для поощрения использования национальных валют при проведении расчетов. 14 августа агентство Reuters сообщило, что стороны начали расчеты в национальных валютах, добавив, что Indian Oil Corporation совершила первый платеж в рупиях за поставку нефти Abu Dhabi National Oil Company.