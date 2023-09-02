Рада сменит главу Антимонопольного комитета Украины

Как сообщил депутат парламента Ярослав Железняк, этот пост займет глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Верховная рада уволит Ольгу Пищанскую с поста главы Антимонопольного комитета Украины, из-за перестановок в правительстве ее назначат руководителем Фонда государственного имущества. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Ольга Пищанская покидает Антимонопольный комитет Украины. И сразу Пищанская будет назначена главой Фонда госимущества, когда Рустем Умеров пойдет на [должность] министра обороны", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, вместо Пищанской Антимонопольный комитет возглавит глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко. Следующая неделя в Верховной раде станет очень насыщенной, подытожил депутат.

Как ранее сообщал Железняк, на следующей неделе Рада отправит в отставку министра обороны Алексея Резникова. Вместо него будет назначен нынешний глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Кроме того, на следующей неделе ожидается назначение новым министром культуры Юлии Федив, которая ранее занимала пост главы Украинского культурного фонда.