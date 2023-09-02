Компании не подали заявок на три участка углеводородов в ЯНАО

Стартовый платеж в зависимости от объекта составлял от 16,6 до 36,7 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Компании не подали заявок на Ванхетский, Синяйский и Хатояхский участки углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

"Заявки на участки недр Синяйский, Ванхетский и Хатояхский не поступали", - сказали в министерстве.

Стартовый платеж по участку Ванхетский составлял 19,5 млн рублей. На участке расположены подготовленные к бурению структуры Ванхетская и Северо-Ванхетская, с перспективными ресурсами категории D0 нефти - 2,259 млн тонн, газа - 0,434 млрд куб. м, перспективные извлекаемые ресурсы категории D1 - 1,5 млн тонн нефти, газа - 6,9 млрд куб. м газа, 0,7 млн тонн конденсата, прогнозные - 1 млн тонн нефти, 3 млрд куб. м газа и 0,3 млн тонн конденсата.

Стартовый платеж по Синяйскому участку - 36,7 млн рублей, на нем расположены структуры Восточно-Намысская группа ловушек, Северо-Синяйская, Синяйская и Южно-Намысская I группа ловушек, подготовленные к глубокому бурению с перспективными ресурсами нефти 4,373 млн тонн. Извлекаемые перспективные (D1) - 2,3 млн тонн нефти, - 12,6 млрд куб. м газа, 1,2 млн тонн конденсата, прогнозные (Д2) - 1,5 млн тонн нефти, газа - 5,4 млрд куб. м газа, 0,5 млн тонн конденсата.

По Хатояхскому участку платеж начинается от 16,6 млн рублей. На участке расположены структуры: Ванская III группа ловушек, Западно-Ванская, Северо-Ванская и Хатояхская, подготовленные к глубокому бурению с перспективными ресурсами нефти категории D0 - 1,658 млн тонн.

Извлекаемые ресурсы УВС категории D1 (перспективные) составляют: 3,9 млн тонн нефти, 11,7 млрд куб. м газа, 1,2 млн тонн конденсата, категории D2 (прогнозные) - 2,6 млн тонн нефти, 5 млрд куб. м газа и 0,5 млн тонн конденсата.