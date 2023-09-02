2 сентября, 11:43

На Чукотке запустили первую в регионе газовую автозаправочную станцию

Часть денег на реализацию проекта выделили из федерального бюджета

ТАСС, 2 сентября. В Чукотском автономном округе открылась первая газовая автозаправочная станция. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Чукотснаб" запустил в эксплуатацию первую в Чукотском автономном округе газовую АЗС. Открытие станции прошло сегодня, 2 сентября, в Анадыре. Реконструированная АЗС-36 с установкой модуля компримированного природного газа, позволяющего выполнять заправку автомобильного транспорта, введена в эксплуатацию в целях развития рынка газомоторного топлива в Чукотском автономном округе и создания альтернативы нефтяным видам топлива", - говорится в сообщении.

Часть затрат на реконструкцию АЗС выделили из федерального и окружного бюджетов в рамках реализации государственной программы "Развитие энергетики Чукотского автономного округа". 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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