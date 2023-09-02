В ОАК сообщили о втором полете импортозамещенного SJ-100

По информации корпорации, самолет провел в воздухе 75 минут

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Опытный образец импортзамещенного самолета SJ-100 совершил второй полет. Об этом говорится в сообщении ОАК.

Ранее на этой неделе SJ-100 совершил свой первый 54-минутный полет в Комсомольске-на-Амуре.

"И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй полет был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тыс. м", - отмечается в сообщении ОАК.

Во время полета экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, а также работу противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов, отметили в ОАК.

Самолет, как и в прошлый раз, находился под управлением командира Леонида Чикунова, вторым пилотом стал Сергей Завалкин. Также в состав экипажа, как и ранее на этой неделе, вошел бортовой оператор Денис Велижанин.

SJ-100 - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet - 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.