Источник в Анкаре считает, что Эрдоган не добьется возобновления прежней зерновой сделки

Как отметил собеседник агентства, Россия "четко обозначила свои ожидания"

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Шансы на возобновление зерновой сделки в прежнем формате по итогам предстоящих переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина крайне малы. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС источник в политических кругах Анкары.

"Шансы реально договориться о возрождении прежней зерновой сделки в ходе переговоров Эрдогана и Путина очень низкие. Тема будет обсуждаться, конечно, но договоренностей ждать не стоит. Позиции сторон - ООН, США, России - не дают им возможности эффективно и взаимовыгодно решить вопрос. И турецкие посреднические усилия здесь не помогут", - сказал собеседник агентства. Россия, по его словам, "четко обозначила свои ожидания", чтобы вернуться в сделку, но ответ на эти ожидания, которые предусматривают снятие некоторых санкций, "ООН дать не сможет", потому что в продолжении действия антироссийских ограничений заинтересованы США.

"Якобы новые предложения ООН, о которых пишет пресса, не привносят в дискуссию ничего нового. Переподключение российского банка к SWIFT, разблокирование экспорта в РФ сельхозтехники и прочее, это было в изначальных договоренностях и не было выполнено. Нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас", - считает источник.

По мнению собеседника агентства, Эрдоган от переговоров с Путиным "хотел бы получить некоторые козыри", с которыми он бы поехал на Генассамблею ООН, "усилив свои позиции". "Но вряд ли он сможет получить от российской стороны реальные заверения, пока ситуация с зерновой сделкой находится фактически в тупике. Теоретически может быть некоторая дискуссия об исключительно кратковременной разморозке сделки", - сказал он.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля спустя год реализации. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.

Турецкое государственное агентство Anadolu выступило с утверждением, что в новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки содержатся варианты снятия некоторых ограничений с РФ, в частности включение европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT, разблокирование замороженных в Европе активов российских компаний, занимающихся производством удобрений. В МИД РФ ранее уже отмечали, что только разблокирование Россельхозбанка, а не его дочки, является эффективным и рабочим вариантом.