Ирак и Иран приступили к строительству железной дороги между странами

Работы рассчитаны на два года

КАИР, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заложил камень в основание железной дороги между арабской республикой и Ираном. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По его данным, церемония состоялась на пограничном переходе в городе Шаламче в иракской провинции Басра. От иранской стороны в ней принял участие первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

"Железнодорожное сообщение через погранпереход в Шаламче станет одним из маршрутов для перевозки пассажиров, путешествующих к святым местам в [иракских] провинциях Эн-Наджаф и Кербела", - сказал, выступая на церемонии, премьер Ирака. По его словам, проект строительства "представляет собой еще один столп в укреплении инфраструктуры и расширении возможностей Ирака в деле сотрудничества с соседними странами, в частности в приеме путешественников, прибывающих из Ирана и стран Центральной Азии".

В свою очередь Мохбер выразил уверенность, что после завершения строительства, которое рассчитано на два года, "торговый обмен между Ираном и Ираком ожидает огромный скачок".

Багдад и Тегеран подписали соглашение, предусматривающее строительство железной дороги между городами Басра и Шаламче на ирано-иракской границе, в 2019 году. Однако стороны столкнулись с трудностями в реализации проекта, поскольку районы, через которые должна проходить железнодорожная линия, заминированы, а саперные работы затянули процесс.