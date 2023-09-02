В Татарстане заявили, что саммит БРИКС в Казани позволит презентовать потенциал регионов

Руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина также подчеркнула, что будет подготовлен план по посещению гостями максимального количества объектов

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Саммит стран БРИКС, который пройдет в Казани в 2024 году, поможет познакомить лидеров иностранных государств с потенциалом регионов РФ и презентовать экономические возможности. Такое мнение ТАСС высказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Многие из лидеров, которые приедут, - лидеры государств иностранных, будут здесь впервые. Они для себя, наверное, откроют Россию с какой-то новой стороны. <…> Многие из них бывали в России, но именно в столице, в Москве. Провинция российская, российские регионы для них, мне кажется, закрытая история пока. Было бы здорово, если бы мы через Татарстан показали им, что и провинция России тоже имеет право экономического развития с их регионами. <…> И вот эту региональную повестку [необходимо] красиво подсветить, показав наш промышленный потенциал", - сказала Минуллина.

Она отметила, что проведение саммита БРИКС станет возможностью для того, что спозиционировать Республику Татарстан как точку входа для международных проектов на рынок Российской Федерации.

Минуллина подчеркнула, что будет подготовлен план по посещению гостями максимального количества объектов. "Постараемся презентовать нашу республику и как национальную, и как промышленно развитую, как культурную, как туристическую, то есть с разных сторон", - сказала глава агентства, отметив, что это задача всего правительства республики.

В августе президент РФ Владимир Путин сообщил, что следующий саммит БРИКС может пройти в Казани в октябре 2024 года, конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Он сообщил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов. В апреле Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году.