Кабмин снял запрет на постройку заводов по производству озоноразрушающих веществ

Согласно документу, делается исключение для регулируемых веществ списка F перечня ОЗВ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ скорректировало список озоноразрушающих веществ (ОЗВ), для производства которых запрещено строить предприятия, а также перенесло на год сроки сокращение производства и потребления некоторых видов ОЗВ. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в запрете на проектирование и строительство хозяйственных объектов, осуществляющих производство озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, делается исключение для регулируемых веществ списка F перечня ОЗВ (тетрафторэтан, пентафторпропан и так далее).

Некоторые сроки сокращения допустимого объема потребления веществ списка F сдвигаются на один год. Согласно предыдущему постановлению, допустимый объем потребления в РФ регулируемых веществ данного списка не должен превышать в 2022-2023 годах 46 292 794 тонны эквивалента CO2 в год, а в 2024-2028 годах - 31 674 17 тонн в год.

На Минприроды РФ возложена обязанность ежегодно не позднее 1 ноября вносить в правительство проект акта, где кроме допустимых объемов производства и потребления конкретных озоноразрушающих веществ (за исключением списка F) указывать также списки производителей и импортеров - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Минприроды ежегодно рассчитывает допустимый объем производства ОРВ в России и количество конкретных веществ в допустимом объеме их потребления. Принятые решения необходимы для выполнения обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.