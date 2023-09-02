Кувейт заказал у Турции 18 ударных беспилотников Bayraktar

Турецкая сторона готова поставить государству "всю военную технику, которую оно запросит", отметила посол республики в эмирате Туба Нур Сонмез

ДУБАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Кувейт заключил с Турцией соглашение на покупку 18 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, они готовы к отправке. Об этом, как передала кувейтская газета Al Qabas, сообщила посол республики в эмирате Туба Нур Сонмез.

Выступая 31 августа на торжественном вечере по случаю победы Турции под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка над войсками интервентов в ходе войны 1919-1923 годов, она заявила, что Эль-Кувейт заказал у Анкары 18 БПЛА Bayraktar TB2. Сонмез уточнила, что беспилотники "готовы к передаче, когда пожелает Кувейт".

Турция "готова поставить Кувейту всю военную технику, которую он запросит", подчеркнула она.

13 июня этого года Министерство обороны Кувейта объявило о заключении соглашения с Турцией на поставку БПЛА Bayraktar TB2 на сумму $367 млн. Однако точное число БПЛА, заказанных Кувейтом, ведомство тогда не уточнило.