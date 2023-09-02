2 сентября, 17:53

Глава регулятора ФРГ предупредил о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой

Клаус Мюллер призвал жителей Германии к экономии энергии

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер предупредил о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой и призвал граждан к экономному потреблению энергии.

"Газохранилища заполнены на 94%, и у нас есть альтернативные источники поставок", - заявил Мюллер медиагруппе Funke. "Так что мы можем с оптимизмом смотреть на следующую зиму. Однако пока еще рано говорить об этом однозначно, риски остаются", - сказал он.

Глава регулятора ФРГ отметил, что Россия продолжает поставлять газ в европейские страны. "Если эти поставки прекратятся, Юго-Восточная Европа будет нуждаться в поставках из других источников", - сказал он. "В этом случае Германии будет отведена важная роль", - считает Мюллер.

В этом контексте он призвал жителей ФРГ к экономии энергии. "Домовладельцы и арендаторы должны как можно лучше подготовиться к зиме. Это включает в себя, например, оптимальную настройку газового отопления и инвестиции в энергию", - пояснил глава сетевого агентства. Он заметил, что газ по-прежнему значительно дороже, чем до кризиса. "Экономия не вредит кошельку и климату, а также помогает обеспечить надежные поставки", - резюмировал Мюллер.

После начала специальной военной операции России на Украине Германия приняла решение сократить зависимость от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ и расширение использования возобновляемых источников энергии. В стране уже открылись несколько мобильных терминалов для приема СПГ. 

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