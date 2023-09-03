2 сентября, 23:34

Источники: подключение Россельхозбанка к SWIFT в рамках зерновой сделки не планируется

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По информации дипломатических источников в ООН, ранее предлагалось осуществлять расчеты через эту систему с дочерней компанией банка

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT для восстановления зерновой сделки не планируется, рассматриваются иные механизмы с участием банка. Об этом ТАСС сообщили дипломатические источники в ООН.

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Ранее турецкое агентство Anadolu утверждало, что в новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки содержатся варианты снятия некоторых ограничений с РФ. По информации агентства, основными элементами "являются включение европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT, разблокирование замороженных в Европе активов российских компаний, занимающихся производством удобрений".

"Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей", - сказал собеседник ТАСС.

Источник пояснил, что при этом ООН и Турция самостоятельно не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, для этого потребуется согласие Евросоюза и США. Кроме того, как указал собеседник, техническая реализация этой идеи может занять несколько месяцев.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что он направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложениями по восстановлению зерновой сделки. Ситуация вокруг зерновой сделки также, как ожидается, будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 4 сентября в Сочи. 

Теги:
Россия
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