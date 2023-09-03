Собянин заявил, что льготное инвесткредитование поможет создать свыше 10 тыс. рабочих мест

Мэр Москвы также сообщил, что займы по программе получают заводы, которые выпускают лекарства, продукты, строительные конструкции и автокомпоненты и компании в сфере переработки отходов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московские компании благодаря городской программе льготного инвесткредитования смогут создать свыше 10 тыс. рабочих мест, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Городская программа льготного инвесткредитования поможет столичным компаниям создать больше 10 тыс. рабочих мест. Ставка по этому кредиту составляет 3% годовых, а размер может достигать 3 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что займы по программе получают заводы, которые выпускают лекарства, продукты, строительные конструкции и автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и других важных для горожан отраслей. На полученные средства они приобретают оборудование или права на результаты интеллектуальной деятельности. Еще предприятия их направляют на создание и реконструкцию инфраструктуры.

По его словам, предприятия уже приобрели более 180 единиц крупного промышленного оборудования по этой программе.