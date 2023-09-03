Средства направят для аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство дополнительно выделит 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов центральной и южной России, в которых продолжает действовать ограничение полетов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В сообщении отметили, что средства направят из резервного фонда правительства.

Субсидию получат аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Средства будут направлены на частичную компенсацию операционных расходов.

В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства направили почти 2,5 млрд рублей.