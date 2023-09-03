На субсидирование кредитов для лизинговых компаний направят более 30 млрд рублей

Средства выделят в 2023-2025 годах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство продлит на 2023 год субсидирование кредитов, привлекаемых лизингодателями для закупки отечественных самолетов. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 30 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

"Действующая программа субсидирования процентных ставок по кредитам, которые лизинговые компании привлекают для закупки российских самолетов, будет распространена на займы, взятые в 2023 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на субсидирование кредитов для лизинговых компаний в 2023-2025 годах в федеральном бюджете предусмотрено более 30 млрд рублей.