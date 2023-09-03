Собянин сообщил, что венчурные инвесторы смогут компенсировать 50% вложений в стартапы

Мэр Москвы также отметил, что максимальная сумма гранта составит до 10 млн рублей, объем вложенных средств с начала года должен быть не менее 500 тыс. рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Новая мера поддержки венчурных инвесторов, вкладывающих в стартапы, появилась в Москве. Они смогут компенсировать 50% от суммы инвестируемых средств, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Венчурные инвесторы, вкладывающие средства в стартапы, смогут получить городскую субсидию в размере 50% суммы инвестиций, но не больше суммы НДФЛ, уплаченного за последние три года. Стартапы - участники Московского инновационного кластера. Для венчурных инвесторов, заинтересованных в развитии этих проектов, утвердили порядок участия: максимальный грант - до 10 млн рублей, при этом объем вложенных средств с начала года должен быть не меньше 500 тыс. рублей", - сказал Собянин, его слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В материале отмечается, что финансовая поддержка будет оказана при выполнении нескольких условий. Так, участник кластера, получающий инвестиции, должен быть включен в реестр стартапов и технологических компаний. Также доля участия каждого из юридических лиц в уставном капитале участника кластера не должна превышать 50%. Кроме того, доля участия инвестора в уставном капитале участника кластера в течение 12 месяцев до дня подачи заявки не должна превышать 15%.

На сайте сообщается, что Москва является крупнейшим рынком венчурных инвестиций в России и одним из важных центров венчурного финансирования в Европе. В 2022 году здесь заключили 121 сделку на 660,2 млн долларов.