Американский экономист заявил, что большинство стран продолжили сотрудничать с Россией

Как отметил Ричард Вольф, сейчас страны, нуждающиеся в финансовой поддержке, могут обратиться в БРИКС

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Почетный профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что большинство стран мира продолжают сотрудничество с Россией или сохраняют нейтралитет. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном в пятницу на YouTube-канале Dialogue works.

Как заявил Вольф, благодаря продолжающемуся сотрудничеству со многими странами мира российская экономика смогла "продолжать функционировать даже в условиях серьезного конфликта". Сейчас страны, нуждающиеся в финансовой поддержке, могут обратиться в БРИКС, считает экономист. Это объединение с каждым годом увеличивает влияние и по богатству сопоставимо с Западом, заявил Вольф. Из-за этого многие страны теперь могут не обращаться за помощью к США, подчеркнул он.

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнилось новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.