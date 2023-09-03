СМИ: ООН предложила начать переговоры о разморозке активов компаний России

По информации Sabah, организация также выступила с инициативой "начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов", по которым доставлялся аммиак

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия. Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

По информации издания, в пакете предложений есть положение о начале переговоров по снятию ограничений для российских производителей продовольствия, чьи активы блокированы Европой. Кроме того, ООН предлагает "начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов", по которым доставлялся аммиак. Переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT также в числе предложений всемирной организации.

Отмечается, что инспекция поврежденных аммиакопроводов необходима "для облегчения поставок российского аммиака на рынки".

Кроме этого, пишет Sabah, привлекает внимание проект по доставке российского зерна, переработанного в Турции, в нуждающиеся страны. Этот процесс предполагается вести при финансовой поддержке Катара. Такую инициативу ранее предложила Россия. В предложениях ООН якобы есть и положения о шагах по решению при участии ООН проблем со страхованием российских судов, перевозящих продовольствие.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что он направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложениями по восстановлению зерновой сделки. Ситуация вокруг зерновой сделки, как ожидается, будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 4 сентября в Сочи.