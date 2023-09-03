Глава Делового совета: АСЕАН интересны предложения России по энергетической безопасности

Платформа коллективной энергетической безопасности позволяет на деле реализовать подходы по повышению уровня практической инклюзивности, отметил Иван Поляков

ХАНОЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Выдвинутые РФ предложения по коллективной энергетической безопасности вызывают большой интерес у стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков, выступая на проходящем в Джакарте Деловом инвестиционном саммите АСЕАН.

"Платформа коллективной энергетической безопасности, предложенная Россией партнерам в АСЕАН, вызывает уважение и большой интерес у всех без исключения стран региона, так как позволяет не на словах, а на деле реализовать подходы по повышению уровня энергетической безопасности и практической инклюзивности", - сказал Поляков.

По словам председателя Делового совета Россия - АСЕАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - одна из наиболее жизнеспособных и успешных региональных организаций, играющих ключевую роль в создании ориентированных на регион подходов к экономическому развитию и безопасности. "Россия, наряду с США, ЕС и Китаем, является глобальным актором и давним надежным партнером АСЕАН. Российские компании успешно внедряют в странах региона решения в областях цифровых технологий, городской инфраструктуры, систем образования и здравоохранения", - рассказал Поляков ТАСС.

В работе Делового инвестиционного саммита, соорганизующим партнером которого выступает Деловой совет Россия - АСЕАН, принимают участие более 2 тыс. представителей бизнеса и политических кругов со всего мира - от лидеров стран до руководителей крупнейших транснациональных и региональных корпораций.

Основными темами первого дня работы саммита, по словам Полякова, стали устойчивое развитие, цифровая трансформация, здравоохранение, продовольственная безопасность, торговля и инвестиции. "На конференции была подчеркнута острая необходимость принятия политических решений, стимулирующих бизнес-инвестиции в страны АСЕАН", - отметил председатель Делового совета Россия - АСЕАН.