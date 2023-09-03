Санду заявила, что аудит не подтвердил наличие у Молдавии долга "Газпрому" в $800 млн

По словам президента, власти Молдавии отклонили предложение подписать обязательство перед российским холдингом о возвращении долга, "поскольку это ужасно большие деньги"

КИШИНЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, не выявила долга республики перед "Газпромом" в размере $800 млн. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

"На следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов перед "Газпромом" в $800 млн. Хотели быстро обмануть", - цитирует ее газета "Молдавские ведомости". По словам президента, власти Молдавии отклонили предложение подписать обязательство перед "Газпромом" о возвращении долга, "поскольку это ужасно большие деньги", а страна не может на такое согласиться. "Я считаю, что мы поступили правильно", - заключила она.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что долг составляет $590,8 млн. О сумме долга в $800 млн, упомянутой Санду, ранее не сообщалось.