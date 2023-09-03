В США заявили, что не собираются прекращать продажу полупроводников в Китай полностью

Речь идет только о наиболее продвинутых чипах, заявила министр торговли США Джина Раймондо

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. США не намерены полностью прекращать поставки своих полупроводников в Китай, речь идет только о наиболее продвинутых чипах. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью телеканалу CNN по итогам своего визита в Китай.

"Никто никогда не говорил, что мы собираемся разрывать связи с Китаем в том, что касается полупроводников. Мы ежегодно поставляем Китаю полупроводники на миллиарды долларов. Это хорошо для американской экономики и американского бизнеса, и мы продолжим делать это. Но это полупроводники, которые доступны по всему миру, которые превратились уже почти в такой же товар, как нефть и газ. Что мы планируем сделать и насчет чего не пойдем на компромиссы - это недопущение поставок наших наиболее продвинутых и мощных полупроводников в Китай, которые в Пекине хотят использовать для своих вооруженных сил", - сказала она.

"Мы никогда не будем продавать Китаю наиболее продвинутые чипы, которые они могут использовать в военных целях. Но мы продолжим вести с ними бизнес в том, что касается менее продвинутых более распространенных чипов", - подчеркнула Раймондо.