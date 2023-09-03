Министр торговли США заявил, что страна не намерена отказываться от китайских инвестиций

Джина Раймондо отметила, что настало время быть практичными, прагматичными и серьезными в отношении каждого аспекта отношений между государствами

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо считает, что Соединенные Штаты должны придерживаться практичности в отношениях с Пекином и не отказываться от всех китайских инвестиций.

В эфире телеканала СBS министра попросили по итогам ее поездки в Китай прокомментировать предложения некоторых членов Республиканской партии запретить китайским компаниям осуществлять инвестиции в США и спросили, поддерживает ли такой подход администрация президента США Джо Байдена.

"Мы должны быть очень и очень осторожными, мы должны изучать каждую инвестицию и решать, наносит ли она ущерб нашей нацбезопасности или нет. Не все инвестиции из Китая в Америку вредят национальной безопасности, но многие - да. Надо разбирать каждый отдельный случай, смотреть на факты и быть до необходимой степени жесткими, но не гиперболизировать это, а также быть реалистичными, просто быть практичными, как я это называю. Время быть практичными, прагматичными и серьезными в отношении каждого аспекта этих отношений", - сказала министр.

Раймондо добавила, что США ждут от КНР конкретных действий для развития достигнутых в ходе ее поездки договоренностей. "Мое послание китайским чиновникам, с которыми я встречалась, было следующим: действия говорят громче слов. Они дали устные гарантии, что будут справедливо относиться к бизнесу из США, что они не будут прибегать к вредящим американским работникам нерыночным инструментам. Мое послание было таким: посмотрим, действия говорят громче слов", - заметила она.

Раймондо 28-30 августа находилась с визитом в Китае, где провела консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждали вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также области потенциального сотрудничества. Во время данного визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов.