Глава Минторга США заявила, что приостановка работы правительства "отбросит страну назад"

Джина Раймондо отметила, что сбои, которые происходят в основном по вине политики, это вызов для экономики

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что американское бизнес-сообщество очень встревожено тем, что страна может "быть отброшена назад", если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, и федеральное правительство будет вынуждено приостановить свою работу с 1 октября.

"Думаю, периодически бизнесменов обескураживает то, как работает правительство. Бизнесу для успеха нужна предсказуемость, некий привычный ход вещей. А все эти сбои, которые происходят в основном по вине политики, это вызов для экономики, и они могут отбросить нас назад. Надеюсь, решение удастся найти быстро", - сказала она в эфире телеканала CBS.

Ранее Белый дом обратился к членам Конгресса США с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Как заявила в конце августа директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, эта инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, сроки действия которой Белый дом не указывает, также позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.