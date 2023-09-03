Нетаньяху заявил на Кипре о перспективах коридора Азия - Ближний Восток - Европа

Премьер-министр Израиля назвал его самым безопасным маршрутом

НИКОСИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Израиль и Кипр могли бы стать в перспективе участниками глобального логистического коридора Азия - Ближний Восток - Европа. Уверенность в этом выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с кипрским президентом Никосом Христодулидисом.

"У нас, я думаю, также есть возможность воплотить в жизнь идею коридора Азия - Ближний Восток - Европа, особенно в том, что касается инфраструктуры. Это произойдет в рамках расширения "Авраамовых соглашений" и, возможно, в рамках нормализации [отношений между Израилем] и другими странами в регионе", - заявил израильский премьер, высказывания которого распространила его канцелярия.

Нетаньяху выразил уверенность в том, что этот международный транспортный коридор в перспективе "может пройти через Израиль от Аравийского полуострова, от Азии к Аравийскому полуострову, к Израилю и Кипру, а оттуда - к Европе". "Самый очевидный пример здесь - оптоволоконное соединение. Это самый короткий маршрут. Это самый безопасный маршрут. Это самый экономичный маршрут. Это всего лишь один пример", - добавил он.

Кроме того, премьер сообщил, что Израиль рассчитывает укрепить сотрудничество с Кипром в таких сферах, как наука, искусственный интеллект, безопасность, пожаротушение и энергетика. Он поблагодарил Христодулидиса за гостеприимство и выразил надежду на то, что две страны продолжат укреплять дружеские связи.