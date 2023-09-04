4 сентября, 00:15
Военная операция на Украине

CBS узнал о планах США направить Украине более $1 млрд подсанкционных российских активов

AP Photo/ Andrew Harnik
Здание Министерства юстиции США
© AP Photo/ Andrew Harnik

По данным телеканала, Минюст Соединенных Штатов добивается от Конгресса разрешения использовать полученные средств

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Минюст США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы на сумму более $1 млрд. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBS.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его сведениям, с конца февраля прошлого года США арестовали активы РФ на сумму более $1 млрд по всему миру. "Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины", - сказала CBS первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

Ранее помощники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Италии, США и Франции сообщили, что российские суверенные активы, которые находятся в юрисдикции их стран, останутся замороженными до тех пор, пока Россия "не заплатит за ущерб, нанесенный Украине". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация