CBS узнал о планах США направить Украине более $1 млрд подсанкционных российских активов

По данным телеканала, Минюст Соединенных Штатов добивается от Конгресса разрешения использовать полученные средств

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Минюст США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы на сумму более $1 млрд. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBS.

По его сведениям, с конца февраля прошлого года США арестовали активы РФ на сумму более $1 млрд по всему миру. "Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины", - сказала CBS первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

Ранее помощники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Италии, США и Франции сообщили, что российские суверенные активы, которые находятся в юрисдикции их стран, останутся замороженными до тех пор, пока Россия "не заплатит за ущерб, нанесенный Украине".