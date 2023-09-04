"Вкусно - и точка" может открыть рестораны в Хэйхэ

Для этого сеть должна получить разрешение от McDonald's, уточнил ее владелец Александр Говор

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", которая пришла на смену McDonald’s в России, готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ и ждет решения этой компании, сообщил в интервью ТАСС владелец сети ресторанов "Вкусно - и точка" Александр Говор.

McDonald's в 2022 году приняла решение уйти с российского рынка и продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал предприниматель Александр Говор, который с 2015 года был партнером-франчайзи McDonald’s - его компания управляла 25 ресторанами в Сибири. Сеть "Вкусно - и точка", пришедшая на смену McDonald’s, заработала в России с 12 июня 2022 года.

"Не секрет, что недавно пришел запрос из Китая. Из города Хэйхэ, расположенного напротив нашего Благовещенска на другом берегу Амура. Оказывается, логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald’s. Вот и обратились к нам", - рассказал Говор.

"А мы что? Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии", - добавил он.

Предприниматель сообщил, что к сети обращались не только из Абхазии, но и из других стран относительно возможности открытия ресторанов. Однако договор с McDonald’s не позволяет открывать "Вкусно - и точка" там, где находятся рестораны этой сети.

Развитие в России

С точки зрения планов в России, Говор сообщил, что в ближайшее время ресторан сети откроется в Иркутске. "Потом пойдем в города, где и 100, и 200 тыс. жителей. Раньше старались не ходить туда, где меньше трехсот тысяч. Сейчас меняем стратегию", - отметил он.

"Допустим, прежде избегали Горно-Алтайска. Ну да, своего населения мало, зато большой поток туристов. Три месяца назад открыли там ресторан. Или, допустим, Междуреченск, где живет 96 тыс. человек. Там четыре угольных разреза, три шахты. Люди, в принципе, зарабатывают неплохо. Сейчас ездят в Новокузнецк во "Вкусно - и точка". <…> Будем и дальше заходить в такие города", - добавил Говор.

Он сообщил, что сейчас у сети "Вкусно - и точка" 862 заведения, однако "скоро будет 900".

Полная версия интервью будет опубликована в 8:00 мск.