Владелец "Вкусно - и точка" сообщил, что McDonald’s рассчитывала вернуться в Россию

Александр Говор отметил, что в рамках сделки была предусмотрена опция возвращения бизнеса компании

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Американская McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства, сообщил в интервью ТАСС владелец сети ресторанов "Вкусно - и точка" Александр Говор.

McDonald's в 2022 году приняла решение уйти с российского рынка и продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал предприниматель Александр Говор, который с 2015 года был партнером - франчайзи McDonald’s - его компания управляла 25 ресторанами в Сибири. Сеть "Вкусно - и точка", пришедшая на смену McDonald’s, заработала в России с 12 июня 2022 года.

"У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", - рассказал в интервью Говор.

Предприниматель также сообщил, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети. "Так было, есть и будет", - подчеркнул он. По словам Говора, в рамках сделки также предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s. "Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи", - указал бизнесмен.

В то же время он выразил сомнение, что McDonald’s вернется в Россию в прежнем формате. "Едва ли корпорация продолжит управлять ресторанами в случае возвращения сюда. В большинстве стран предприятия работают по франшизе. Россия всегда была исключением", - пояснил Говор.

"Так что, даже если McDonald’s вернется, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне, и я буду работать, как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России. Нормально. Это современный рынок. Меня никто не обидел, не обокрал. Что вложу, обязаны будут вернуть. Это есть в договоре. И за Huhtamaki (финский производитель пищевой упаковки и одноразовой посуды, продал российский бизнес структуре Говора - прим. ТАСС), и за Havi Logistics (логистическая компания, специализируется на логистике продуктов питания - прим. ТАСС), и за проекты с "Мираторгом", - добавил он.

Полная версия интервью будет опубликована в 8:00 мск.