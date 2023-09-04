В Забайкалье часть концессий на строительство школ передали краевой корпорации развития

Речь идет о школах в поселках Дарасун, Агинское, Атамановка и Забайкальск, а также в селах Засопка и Смоленка Читинского района

ЧИТА, 4 сентября. /ТАСС/. Проекты по строительству шести школ в Забайкальском крае, которыми по дальневосточной концессии должна была заниматься компания "Школа будущего", связанная с предпринимателем Станиславом Неверовым, передали Корпорации развития Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщил гендиректор корпорации Антон Тутов.

"Правительством края принято решение, что часть концессионных соглашений, которые были заключены с компаниями, связанными со Станиславом Неверовым, теперь будет вести Корпорация развития", - сказал Тутов.

1 сентября в микрорайоне Каштак в Чите открылась первая на Дальнем Востоке школа, возведенная по концессии. Объект должны были сдать в конце 2022 года, но сроки строительства были сорваны. Кроме того, при реализации проекта было выявлено множество нарушений.

Речь идет о школах в поселках Дарасун, Агинское, Атамановка и Забайкальск, а также в селах Засопка и Смоленка Читинского района. Корпорация станет учредителем в компаниях, с которыми было заключено концессионное соглашение.

"Соответственно, концессионер Неверов сможет сконцентрироваться на реализации следующих проектов: газификации частного сектора Читы, строительстве детских садов, а также трех школ - в микрорайоне Каштак, Железнодорожном районе Читы и на КСК (микрорайон в Чите - прим. ТАСС). Это должно позволить ему уложиться в сроки, предусмотренные концессионными соглашениями", - отметил Тутов.

Школа в Каштаке

Концессионное соглашение о строительстве школы на 800 мест в Каштаке было заключено в конце 2021 года. Проектом занимается компания "Школа будущего" Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации. Всего в него вложили 1,5 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей составили государственные средства, 500 млн рублей - деньги инвестора. Предполагается, что вложенная компанией сумма будет возвращена ей в течение 13 лет.

В конце декабря 2022 года завершение строительных работ по телемосту принял министр просвещения РФ Сергей Кравцов. При этом в январе там еще продолжались косметические работы и установка оборудования для классов робототехники и высокоточных наук. Также не был возведен спортивный стадион. В январе 2023 года прокуратура Забайкальского края выявила ряд нарушений при строительстве школы в Каштаке. В частности, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию до фактического завершения работ.

В марте 2023 года УФАС Забайкалья выявило, что Минстрой края и "Школа будущего" заключили соглашение без проведения торгов. Кроме того, по данным антимонопольной службы, концессионер без согласования самостоятельно продлил срок в разрешении на строительство до июня 2023 года.

В апреле следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Госэкспертизы Забайкальского края и краевого Минстроя, подозреваемых в халатности, которая привела к переплате в 230 млн рублей при строительстве данной школы. В итоге школу открыли 1 сентября без стадиона. Построить его в Минстрое региона пообещали к следующему учебному году.

Дальневосточная концессия

Программу "Дальневосточная концессия" в сентябре 2021 года запустило правительство РФ по инициативе Минвостокразвития России. В сентябре 2022 года была запущена аналогичная программа для Арктики. Программа предусматривает механизм государственно-частного партнерства, по которой частный инвестор создает инфраструктуру, а государство в течение не более 15 лет возвращает ему вложенные средства.