В Бурятии открылся завод по переработке облепихи

Предприятие планирует до конца 2023 года переработать 50 тонн ягод

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. /ТАСС/. Завод по переработке облепихи начал работу в Селенгинском районе Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Завод открыла компания "Темник" в одноименном поселке. Предприятие уже представило произведенную продукцию, включая сиропы, чаи, кондитерские изделия. До конца 2023 года планируется переработать 50 тонн ягод", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на месте нового завода работал совхоз "Облепиховый", где выращивали и перерабатывали в больших масштабах облепиху. На новом заводе планируют не только перерабатывать ягоду, но и выращивать. В настоящее время компания высадила саженцы облепихи в теплице, до конца этого года и в 2024 году будет произведена посадка молодых кустов на 200 га.

В настоящее время цех закупает сырье - не только облепиху, но и смородину, клюкву и бруснику у местного населения. В целом до конца 2023 года планируется переработать 50 тонн ягод. Товар будет поставляться в социальные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, а также компаниям, занятым в фармацевтической отрасли и косметологии.

Облепиха растет преимущественно на юге Бурятии. Ее используют для производства масла, чая, джемов, сиропов и кондитерских изделий. Уникальное свойство этой ягоды - сохранение аскорбиновой кислоты при термообработке.