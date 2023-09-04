Бизнес в письме Мишустину перечислил риски оборотного платежа в пользу "Почты России"

Вместо введения новых требований бизнес предложил обсудить с "Почтой России" комплекс согласованных действий

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие российские компании, работающие в сфере интернет-торговли, обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором перечислили риски в случае введения оборотного платежа в пользу "Почты России" - включая возможный рост цен на товары. Копия письма есть в распоряжении ТАСС. Вместо введения новых требований бизнес предлагает обсудить с "Почтой России" комплекс согласованных действий.

Обращение подписали, в частности, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор ООО "Интернет решения" (Ozon) Александр Гейль, гендиректор Lamoda Максим Гришаков, гендиректор ООО "МВМ" (группа "М.Видео-Эльдорадо") Билан Ужахов, гендиректор "Ситилинка" Александр Лозовский и другие.

"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение об изменении подхода к решению сложившейся ситуации, перейдя от введения дополнительных регуляторных обязанностей для отрасли к реализации комплекса согласованных действий, которые предлагается сформировать по результатам переговоров АО "Почта России" с компаниями интернет-торговли", - говорится в письме.

"Почта России" воздержалась от комментариев относительно письма.

В настоящее время в России обсуждается инициатива инфраструктурного платежа, который предлагается установить в размере 0,5% от оборота маркетплейсов, для поддержки убыточных отделений "Почты России". В июле гендиректор "Почты России" Михаил Волков говорил, что инфраструктурный платеж в случае введения может составить 24-25 млрд рублей в год.

Развитая логистика

Компании указывают, что в России обеспечена равная доступность товаров, которые можно купить онлайн: большинство интернет-магазинов предлагают покупателям доставку по любому адресу, в том числе через "Почту России".

Авторы письма указывают, что партнерские соглашения между участниками рынка позволяют совместно использовать различную инфраструктуру для выдачи заказов: пункты выдачи, почтовые отделения, постаматы, розничные магазины, отделения банков и так далее.

"На сегодняшний момент общая инфраструктура электронной коммерции насчитывает 299 тыс. точек выдачи заказов, включая 38 тыс. отделений АО "Почта России". Ежемесячно открывается более 500 новых точек выдачи. Использование такой инфраструктуры на коммерческих (партнерских) условиях позволяет гарантировать доставку товаров в любую точку России", - отмечается в обращении.

Негативные последствия

По оценке бизнеса, которая приводится в письме, с учетом динамики роста рынка электронной торговли в 2024 году с рынка может быть изъято более 40 млрд рублей. Такое изъятие приведет к сокращению объема инвестиций и потере мультипликативного эффекта от них.

Например, продолжают авторы, для Wildberries потенциальное изъятие в следующем году 16-20 млрд рублей сопоставимо с инвестициями в строительство двух логистических комплексов на 300 тыс. кв. м и созданием не менее 12 тыс. рабочих мест. А для Ozon возможное изъятие 7,5 млрд рублей сравнимо с инвестициями в оборудование двух складских комплексов на 166 тыс. кв. м и созданием 10 тыс. рабочих мест.

"Возложенный на участников рынка дистанционной торговли налог в конечном итоге будет уплачен потребителем за счет повышения цен на товары. Расходы будут переложены на продавцов через повышение тарифов и комиссий: рост тарифов может составить от 10 до 20%, рост цен на товары может составить 3-5%", - констатируют авторы.

"В то же время, учитывая сложившееся финансовое положение АО "Почта России", сообщаем о готовности оказать содействие в увеличении интенсивности использования сервисов акционерного общества на рыночных условиях, при условии выполнения обществом требований интернет-магазинов к условиям доставки", - говорится в письме.