В Чите по дальневосточной концессии построят лукодром, центр единоборств и музей

Общая стоимость проектов оценивается почти в 8 млрд рублей

ЧИТА, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство российского центра стрельбы из лука, центра единоборств и музейного комплекса в Чите профинансируют по программе "Дальневосточная концессия". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Корпорации развития Забайкальского края.

"Губернатор Забайкалья Александр Осипов во время заседания межправительственной комиссии успешно защитил три проекта, по которым в Чите в рамках программы "Дальневосточная концессия" построят Российский центр стрельбы из лука, центр единоборств и музейно-исторический комплекс. Регион получит субсидию, которая покроет 98% затрат на возведение этих объектов, и только 2% должен будет оплатить сам край", - приводятся в сообщении слова генерального директора корпорации Антона Тутова.

Общая стоимость проектов оценивается почти в 8 млрд рублей. Круглогодичный лукодром будет располагаться в районе стадиона "Локомотив" в Чите. Рядом появится крытый манеж для мини-футбола. Предварительная стоимость объекта - 1,8 млрд рублей.

Центр единоборств планируют возводить в читинском микрорайоне КСК около ледовой арены "Чароит" за 2,6 млрд рублей. Здесь появятся соревновательный и тренажерный залы, залы для каратэ, спортивной борьбы, бокса, киокусинкай, а также для настольного тенниса, спортивной аэробики, хореографии и кроссфита.

Музейно-исторический комплекс будут строить на участке возле спорткомплекса "Мегаполис Спорт". Это будет пятиэтажное здание площадью 10,6 тысячи квадратных метров за 3,5 млрд рублей. Здесь смогут принимать выставки федерального уровня.

Соглашение о строительстве всероссийского центра стрельбы из лука было подписано между гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко и губернатором Забайкалья Александром Осиповым на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. Предполагалось, что лукодром будет построен в 2024 году с применением механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Проект строительства центра единоборств в Чите поддерживал премьер-министр Михаил Мишустин. Оказать помощь в его реализации летом 2022 года обещал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он является сопредседателем Российского союза боевых искусств, при его поддержке на Дальнем Востоке построено уже несколько спортивных объектов.