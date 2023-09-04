Собянин: более 11,7 тыс. человек трудятся на московских предприятиях машиностроения

Мэр отметил, что производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 260 предприятий машиностроения работают на сегодняшний день в Москве, на них трудятся более 11,7 тыс. человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Одной из важнейших задач новой индустриализации является возрождение отечественного машиностроения. После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем. Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тыс. человек", - рассказал он.

Мэр отметил, что в Москве в первой половине 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов увеличился на 91,8%. Московские машиностроители активно осваивают новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, добавил он.

Собянин также рассказал о некоторых столичных производствах. Так, ведущий российский производитель систем и насосов, используемых предприятиями судостроительной, нефтегазоперерабатывающей, атомной и ракетно-космической отраслей, - АО "Лопастные гидравлические машины" - получил в 2022 году грант на возмещение части затрат на приобретение станочного оборудования и направил сэкономленные средства на дооснащение производства. Благодаря этому планируемый объем отгрузок продукции в 2023 году вырос на 8% по сравнению с 2022-м. Группой компаний МФМК, занимающейся проектированием и производством насосных установок и другого инженерного оборудования для строительных компаний, организаций ТЭК и предприятий тяжелого машиностроения, за 15 лет было изготовлено свыше 300 тыс. единиц продукции.

Специализирующаяся на разработке и изготовлении регулирующих и отсечных клапанов, пневматических приводов и навесного оборудования "ЛГ автоматика" за первые семь месяцев 2023 года изготовила около 3 тыс. единиц продукции, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Компания "Лассард", разрабатывающая и занимающаяся разработкой и производством лазеров, лазерных систем, оптомеханических изделий и оптических столов, по итогам 2022 года выпустила 63 лазерных станка. В планах у компании - увеличение выпуска продукции до 400 единиц лазерного оборудования в год, добавил мэр.

"Объединенная станкоинструментальная компания" за 10 лет выпустила более тысячи станков. По итогам 2023 года компания планирует увеличить объем выпуска продукции на 15%. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" компания "Микробор" за первую половину этого года выпустила рекордные 28 тыс. металлорежущих пластин. Сейчас запускается вторая линия производства, которая должна кратно увеличить текущие показатели в следующем году, заключил Собянин.