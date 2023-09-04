4 сентября, 06:08

В Новосибирской области одного из крупных перевозчиков ТКО потребовали признать банкротом

Сумма долга компании составляет более 4,7 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Иск о признании банкротом одного из крупнейших перевозчиков мусора в Новосибирской области компании "Экотранс-Н" направлен в арбитражный суд Новосибирской области. Сумма долга компании составляет более 4,7 млн рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Истцом выступает компания ЗАО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Северное" (ЖКХ "Северное").

В июле этого года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требование ЖКХ "Северное" о взыскании с компании "Экотранс-Н" задолженности по договору аренды транспортных средств с экипажем в размере более 4,6 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами более 67 тыс. рублей.

ТАСС обратился за комментарием к группе компаний "ВИС" - совладельцу "Экотранс-Н".

В апреле 2022 года часть водителей и операторов мусоровозов транспортной компании "Экотранс-Н" прекратила вывоз отходов в четырех районах города (3 тыс. из 8 тыс. контейнерных площадок), требуя увеличения зарплаты из-за работы на новых менее вместительных машинах. Из-за этого на территории Новосибирска был введен режим повышенной готовности, который был снят только в конце мая, к вывозу мусора была привлечена муниципальная организация "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ"). К работе перевозчик приступил только осенью.

Компания "Экотранс-Н" является одним из крупнейших перевозчиков мусора на территории Новосибирской области. В 2020 году "Экотранс-Н" получил пять из шести разыгранных на торгах контрактов на вывоз мусора на 2021-2023 годы. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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