4 сентября, 06:16

Индонезия вводит "золотую визу" для привлечения иностранных инвесторов

Anton Raharjo/ Anadolu Agency via Getty Images
Джакарта, Индонезия
© Anton Raharjo/ Anadolu Agency via Getty Images

Она предоставит вид на жительство сроком от 5 до 10 лет

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Индонезия вводит систему "золотых виз" для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов для стимулирования национальной экономики. Об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление министерства юстиции и по правам человека.

"Золотая виза предоставляет вид на жительство на длительный срок от 5 до 10 лет", - приводит газета слова главы иммиграционной службы Сильми Карима. Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создания компании стоимостью $2,5 млн, а для десятилетней визы требуются инвестиции в размере $5 млн. Корпоративные инвесторы должны инвестировать $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров. Чтобы получить десятилетнюю визу, им нужно инвестировать вдвое больше, то есть $50 млн, сообщает газета.

Ранее сообщалось о намерении министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно начать выдавать "золотые визы" для благонадежных туристов. 

Теги:
Индонезия
© Информационное агентство ТАСС
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