В Индии сообщили, что доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 30% с января 2024 года

Сейчас она составляет 26%, отметили в отчете исследовательского отдела индийского Государственного банка

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Доля БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мировом ВВП после вступления в организацию Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии с января 2024 года увеличится до 30% против 26% в настоящее время. Об этом говорится в отчете исследовательского отдела Государственного банка Индии (SBI).

Совокупная доля шести новых членов БРИКС в мировом экономическом производстве сейчас составляет 4%, при этом национальный ВВП Саудовской Аравии достигает 4%, Аргентины, ОАЭ и Египта - по 2% у каждой их этих стран, Ирана - 1%. ВВП Эфиопии практически не окажет влияние на рост доли БРИКС+ в мировом ВВП, цитирует газета The Economic Times отчет SBI.

По данным банка, вклад Китая в общий ВВП БРИКС достигает 70%, Индии - 13%, России - 8%, Бразилии - 7%, ЮАР - 2%, что в совокупности составляет долю БРИКС в 26% в мировом ВВП.

Присоединение к БРИКС шести новых государств окажет наибольшее воздействие на долю этой организации в мировом производстве нефти. По расчетам, она увеличится до 40% с 18% в настоящее время. Это внесет значительные изменения в мировую платежную систему и в формирование мировых цен на нефть, подчеркнул Госбанк Индии.

Увеличение численности государств - членов БРИКС также приведет к росту их доли в мировой торговле товарами с 20% до 25%, в торговле услугами - до 15% с нынешних 12%. Доля БРИКС в мировых валютных резервах возрастет на 600 базисных пунктов, до 45%. В 2024 году на долю государств БРИКС+ будет приходиться 46% населения Земли.

Решение о вступлении в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии было принято в августе на саммите организации в Йоханнесбурге. Оно вступает в силу 1 января 2024 года.