Эксперт считает, что сотрудничество России с АСЕАН может снизить уровень инфляции в РФ

В том числе это положительно скажется на курсе российского рубля по отношению к американскому доллару, отметил председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков

ХАНОЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество РФ со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поможет в краткосрочной перспективе снизить уровень инфляции в России и положительно скажется на курсе российского рубля по отношению к американскому доллару. Такое мнение высказал председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков, выступая на проходящем в Джакарте Деловом инвестиционном саммите АСЕАН.

По его словам, российский бизнес в странах Юго-Восточной Азии способен кардинальным образом повлиять на масштабы и структуру российской торговли и инвестиций в АСЕАН. "Тесное сотрудничество России со странами ассоциации, реализация двусторонних и многосторонних проектов позволят не только существенно расширить корзину валют, получаемых отечественными компаниями, но и разрешить проблему возврата выручки в индийских рупиях, получаемых за российский энергетический экспорт. Такие внешнеэкономические шаги в краткосрочной перспективе способны снизить уровень инфляции в нашей стране и положительно сказаться на курсе российского рубля по отношению к американскому доллару", - полагает Поляков.

В работе Делового инвестиционного саммита, партнером по организации которого выступает Деловой совет Россия - АСЕАН, принимают участие более 2 тыс. представителей бизнеса и политических кругов со всего мира - от лидеров стран до руководителей крупнейших транснациональных и региональных корпораций.

Во второй день работы саммита его участники обсудили усилия правительств по поддержке частного сектора, а также рассмотрели пути решения наиболее острых проблем региона, сообщил председатель Делового совета Россия - АСЕАН.