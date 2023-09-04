4 сентября, 06:42

Баста стал новым амбассадором Альфа-банка

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Василий Вакуленко (Баста)
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Лицом рекламной кампании банка ранее был Иван Ургант

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) станет новым лицом рекламной кампании Альфа-банка, сообщили в кредитной организации.

В банке добавили, что Баста появится в имиджевой кампании банка и станет героем новых креативных проектов. Также Баста появится в ТВ-роликах банка и рекламе по всей стране и примет участие в Альфа-конфе в Нижнем Новгороде и Москве - серии масштабных мероприятий для предпринимателей, которые проходят по всей стране.

С 2020 года амбассадором банка был телеведущий Иван Ургант. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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