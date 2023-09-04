Премьер Казахстана сообщил о готовности увеличить экспорт продукции страны в Китай

По словам Алихана Смаилова, для этого необходимо развитие транспортной сети и углубление взаимодействия в инициативе "Один пояс - один путь"

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Казахстанская сторона готова нарастить экспорт своей продукции в Китай. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече в Астане с секретарем парткома китайской провинции Шаньдун Линь У.

По словам главы правительства, которые приводит его пресс-служба, на сегодняшний день более 6% всего объема торговли между Казахстаном и КНР приходится именно на Шаньдун. "Вместе с тем Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Учитывая это, особую актуальность приобретает развитие транспортного потенциала и углубление взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.

Как отметил Смаилов, этому будет способствовать запуск первого обратного поезда по маршруту Китай - Европа по доставке казахстанского ячменя в КНР, который состоялся накануне в Алма-Ате. "Мы готовы к увеличению поставок казахстанской продукции по данному маршруту и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг", - указал он.

Премьер также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун. "Несомненно, это мероприятие позволит расширить продуктивное торговое и инвестиционное взаимодействие между нашими бизнес-кругами", - добавил глава кабинета министров.

В свою очередь Линь У заявил, что между провинцией Шаньдун и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество. При этом имеется большой потенциал по расширению взаимодействия в сферах глубокой переработки сельхозпродукции, торговли и строительства логистической инфраструктуры.

"В этот раз с нами приехали представители более 100 предприятий провинции Шаньдун в указанных отраслях. Мы ожидаем подписания ряда совместных торгово-экономических проектов. Уверены, что благодаря общим усилиям наше будущее сотрудничество будет более широким. Мы готовы углублять партнерство между нашими предприятиями и реализовывать больше совместных проектов", - цитирует Линь У пресс-служба казахстанского правительства.