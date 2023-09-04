Москва выделила землю в аренду за 1 рубль под строительство шести промышленных комплексов

Инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 млрд рублей и создадут более 1,3 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы с начала действия программы предоставления земельных участков по льготной ставке в размере 1 рубль в год заключили договоры аренды с шестью инвесторами под строительство промышленных комплексов. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

"С марта 2022 года город заключил договоры аренды участков общей площадью более 25 гектаров с шестью инвесторами для строительства промышленных комплексов по изготовлению архитектурного бетона, керамических изделий, газобетонных блоков, кирпича, а также деревообрабатывающих производств. Инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 млрд рублей и создадут более 1,3 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

С марта прошлого года промышленные предприятия для расширения существующих и создания новых производств могут арендовать землю в столице за 1 рубль в год. Ставка распространяется на весь срок действия договоров. Благодаря льготным условиям предприятия в короткие сроки смогут наладить выпуск важной для города продукции. Земля по льготной ставке выделяется для реализации масштабных инвестиционных проектов.

"Самый крупный земельный участок площадью 17 га предоставлен инвестору в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Компания возведет там современный промышленный комплекс общей площадью 80 тыс. кв. м. Здесь появится сразу несколько современных производств - предприятие по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона, элементов благоустройства, стеновых панелей, сантехнических модулей для домов и другой продукции. Будет создано 660 новых рабочих мест", - процитировали в пресс-службе министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.