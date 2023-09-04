Экспорт из Германии в Россию в июле вырос на 2,2% по сравнению с июнем

Он составил €700 млн

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Экспорт из Германии в Россию в июле увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущем месяцем. Об этом говорится в предварительном отчете Федерального статистического ведомства ФРГ.

"Экспорт в Российскую Федерацию в июле 2023 года по сравнению с июнем 2023 года увеличился на 2,2% и составил €700 млн с учетом календарных и сезонных эффектов", - отмечается в документе. По сравнению с июлем 2022 года эксперты зафиксировали снижение германского экспорта в РФ на 31,3%. В документе также уточняется, что импорт из России в ФРГ в июле текущего года снизился на 15,7%, до €200 млн, по сравнению предыдущим месяцем. В годовом выражении снижение импорта из России в июле составило 91,8%.

Германский экспорт в страны Евросоюза (ЕС) составил €71,9 млрд, импорт - €61,7 млрд. По сравнению с июнем экспорт увеличился на 0,5%, а импорт возрос на 2,9%. За пределами ЕС ключевыми внешнеторговыми партнерами ФРГ остаются США и КНР. При этом США стали в июле крупнейшим импортером германской продукции, закупив товаров и услуг ФРГ на €13,5 млрд (увеличение на 5,2% по сравнению с месяцем ранее). Китай же стал для Германии крупнейшим экспортером: республика импортировала в июле товаров и услуг на сумму €8,3 млрд (рост на 1,2% по сравнению с июнем).