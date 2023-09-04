Более трети опрошенных россиян использовали нейросети для работы и учебы хотя бы раз

15% из них применяют новую технологию регулярно, говорится в исследовании образовательной платформы GeekBrains

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более трети россиян хотя бы раз использовали нейросети для работы или учебы, а 15% из них применяют новую технологию регулярно. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы GeekBrains, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"С момента популяризации нейросетей в 2022 году более трети опрошенных россиян (38%) хотя бы раз пробовали использовать их для работы и учебы (26%), личных целей (48%) или и того, и другого (23%)", - говорится в исследовании.

Однако только 15% из пробовавших хотя бы раз, применяют эти технологии на регулярной основе, 33% прибегает к ним несколько раз в месяц, а 24% - еще реже.

68% респондентов чаще всего используют нейросети для работы с текстами, 48% участников опроса используют нейросети для работы с изображениями. Россияне начинают пользоваться нейросетями также для работы с аудио (8%) и видео (7%).

86% респондентов самой популярной назвали нейросеть СhatGPT, 41% опрошенных - Midjourney, 18% - YandexGPT, 11% - Шедеврум и 7% - Kandinsky.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей стране.