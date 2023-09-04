4 сентября, 07:07

В Белгородской области более 140 предприятий получили компенсацию из-за обстрелов ВСУ

Заместитель губернатора региона Дмитрий Гладский сообщил, что сумма финансовой помощи составила 703,2 млн рублей

БЕЛГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Более 140 предпринимателей Белгородской области, чей бизнес пострадал в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили компенсацию ущерба на общую сумму около 700 млн рублей. Об этом сообщил на оперативном совещании регионального правительства заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.

"Общее количество субъектов бизнеса, которые состоят в реестре пострадавших субъектов предпринимательской деятельности, - 435. По состоянию на 31 августа текущего года 142 предприятиям предоставлены компенсации на принесенный ущерб в общем размере 703,2 млн рублей", - сообщил Гладский.

Кроме того, предприятиям, пострадавшим в результате обстрелов, доступны кредиты на 3 года до 3 млн рублей по ставке 1% годовых. "Микрозаймы предоставлены 52 субъектам бизнеса в общем объеме 151 млн рублей", - добавил замгубернатора. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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