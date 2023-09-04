В России свечи зажигания Bosch будут выпускать под брендом Meteor

Их производство наладят на заводе "Энгельс свечи зажигания"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Свечи зажигания, ранее выпускавшиеся в России под брендом Bosch, будут производиться под новым названием - Meteor. Их производство наладят на заводе "Энгельс свечи зажигания" (ранее "Роберт Бош Саратов"), говорится в сообщении предприятия.

"Российское производственное предприятие ООО "Энгельс свечи зажигания" (с апреля 2023 года входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) вывело на рынок новый товарный знак для премиальной линейки свечей зажигания - Meteor, которые ранее выпускались под брендом Bosch", - сказано в сообщении. Завод также продолжает производить свечи зажигания среднего центового сегмента под товарным знаком ЭЗ.

В компании также отметили, что свечи зажигания Meteor доступны для автомобилей различных марок и моделей - российских, европейских, азиатских, в том числе китайских.

В апреле 2023 года российские активы немецкого концерна Bosch в городе Энгельс приобретены многопрофильном холдингом S8 Capital. В периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.

"Энгельс свечи зажигания" является крупнейшим в России специализированным предприятием полного цикла, производящим широкий ассортимент свечей зажигания. Производственные мощности завода - 100 млн свечей в год.