"МТС Энтертейнмент" купила Ticketscloud

Стоимость сделки по покупке билетного сервиса для организации мероприятий не раскрывается

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дочерняя компания сотового оператора МТС "МТС Энтертейнмент" приобрела 85% долей билетного сервиса для организации мероприятий Ticketscloud. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"ПАО "МТС" объявляет о том, что ее дочерняя компания "МТС Энтертейнмент" подписала обязывающую документацию о приобретении 85% долей ООО "Тикетсклауд" (платформа Ticketscloud), одного из лидирующих в России сервисов полного цикла для организаторов мероприятий", - сказано в сообщении.

Стоимость предстоящей сделки в сообщении не раскрывается. Как полагают в компании, сделка позволит укрепить позиции МТС на рынке продаж билетов, значительно увеличить долю рынка и продавать более 11 млн билетов на мероприятия ежегодно. Согласно сообщению, Ticketscloud будет работать в качестве отдельного направления, подключая организаторов мероприятий к билетным витринам МТС и предлагая им маркетинговые возможности экосистемы. Кроме того, Ticketscloud сохранит свою текущую команду и операционное управление, а также в проекте останутся и основатели компании - Егор Егерев и Катерина Кириллова. "Компании будут совместно развивать цифровые и мобильные продукты для концертных и театральных организаторов и выходить на новые рынки. В ближайших планах - интеграция программ лояльности МТС в продукты и сервисы Ticketscloud. Клиенты МТС Live получат возможность купить билеты практически на все мероприятия, которые проходят в России. Вместе компании рассчитывают занять более 30% билетного рынка к концу 2023 года", - добавили в МТС.

"МТС Энтертейнмент" - дочерняя компания, объединяющая проекты и активы МТС в сфере офлайн-развлечений, в которые входят: билетные сервисы МТС Live и Ticketland, приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, продюсирование мероприятий и федеральная сеть МТС Live Холл с площадками в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Воронеже и Екатеринбурге.

Ticketscloud - персональный цифровой помощник для организации мероприятий. Выручка Ticketscloud в 2022 году составила более 200 млн рублей.