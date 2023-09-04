ЦБ предупредил о рассылке мошенниками фишинговых писем от имени Следственного комитета

При переходе граждан по ссылке в письме мошенники получают доступ к мобильным и онлайн-банкам человека

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мошенники начали новую волну рассылки фишинговых писем от имени Следственного комитета (СК). При переходе граждан по ссылке в письме якобы от СК мошенники получают доступ к мобильным и онлайн-банкам человека, сообщается в Telegram-канале просветительского ресурса Банка России "Финансовая культура".

"Следователь" пишет человеку о том, что тот якобы стал свидетелем по уголовного делу, и приглашает его на очное заседание суда. Но сначала предлагает познакомиться с материалами дела и присылает ссылку для их скачивания. Однако под видом документов скрывается вредоносная программа.

Если совершен переход по ссылке из письма, на устройстве запускается программа, которая собирает учетные данные из браузеров и приложений и отправляет их мошенникам. "С этой информацией они могут получить доступ к мобильным и онлайн-банкам человека и обчистить его счета", - предупреждают в "Финансовой культуре".

Авторы также отмечают, что преступники в рассылке могут называть граждан по имени и отчеству, указывать их паспортные данные и адрес регистрации, так как мошенники пользуются украденными базами данных.

В "Финансовой культуре" напоминают, что, согласно закону, на допрос или в суд правоохранительные органы вызывают людей повесткой. "Следователи не присылают документы по электронной почте или через мессенджеры", - говорится в сообщении.