Фонд президентских грантов начал прием проектов для финансирования в 2024 году

В общей сложности будет выделено 10 млрд рублей, сообщили в фонде

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов начал прием проектов, претендующих на финансирование, в 2024 году в общей сложности будет выделено 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба фонда.

"Стартовал прием проектов, претендующих на финансирование от Фонда президентских грантов в 2024 году. На поддержку некоммерческих организаций в 2024 году по линии Фонда президентских грантов выделяется 10 млрд рублей. Они будут распределены в рамках двух конкурсов фонда, а также через механизм софинансирования региональных конкурсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявки на первый из двух конкурсов принимаются до 23:30 мск 16 октября.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года. При запросе гранта до 500 тыс. рублей дата регистрации должна быть до 16 апреля 2023 года, для организаций из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при запросе до 5 млн рублей - не позднее 17 июля 2023 года. Подготовить и подать заявку можно на сайте.

"В период конкурсной кампании обучающие мероприятия для заявителей запланированы в Биробиджане, Владивостоке, Геническе (Херсонская область), Луганске, Магадане, Мелитополе (Запорожская область), Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Пскове, Пятигорске (Ставропольский край), Рязани, Салехарде. Семинары уже состоялись в Курске, Омске, Саранске и Снежном (ДНР). Также для представителей некоммерческих организаций пройдет традиционное обучение в онлайн-формате", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что "качественно подготовить" заявку на конкурс поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию. Он доступен на сайте фонда в разделе "обучение". Победители конкурса будут определены в январе 2024 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля 2024 года.