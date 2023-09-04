МЭР РФ открыло прием заявок от потенциальных инвесторов строительства аэропорта в Сухуме

По предварительной оценке, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок от инвесторов для проекта строительства международного аэропорта в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Соглашение о восстановлении международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы, закрытого с 1993 года, было подписано в середине июня 2023 года на полях ПМЭФ-2023. Документ подписали и министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что работы по восстановлению аэропорта будут осуществляться в два этапа за счет частного инвестора без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей.

Об аэропорте

Вопрос восстановления работы аэропорта в Сухуме обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжании в Сочи в ноябре 2020 года. Ранее Бжания заявлял, что для возобновления работы сухумского аэропорта потребуется 4,5 млрд рублей.

Расположенный в 18 км от Сухума аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта - 3,6 км, что позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.