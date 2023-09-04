Владельца Tinder оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Сумма штрафа составила 10 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group, владеющую сайтом знакомств Tinder, за повторный отказ локализовать в РФ персональные данные россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Match Group признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей", - сказали в суде.

В июле 2022 года Tinder был оштрафован тем же судом на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию РФ.