Кабмин возобновит программу субсидирования компаний, строящих и ремонтирующих дороги

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что теперь такие компании смогут получать займы на опережающее выполнение заказов, в том числе и тех, которые реализуются по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство России возобновит программу субсидирования компаний, занимающихся ремонтом и строительством дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Чтобы ускорить строительство инфраструктурных объектов, правительство возобновит программу субсидирования компаний, которые занимаются и возведением, и ремонтом наших магистралей", - сказал глава кабмина.

Он пояснил, что теперь такие компании смогут получать займы на опережающее выполнение заказов, в том числе и тех, которые реализуются по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". "Причем ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%. В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 млн рублей", - указал Мишустин.

"Мы рассчитываем, что такие меры позволят сохранить набранный темп и обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов, которые соединяют территорию нашей большой страны, чтобы в городах и поселениях появились современные транспортные сети. Их состояние и безопасность должны соответствовать запросам наших людей", - подчеркнул премьер.

В целом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые дороги, удобная логистика открывают большие перспективы для бизнеса и укрепляют связи между регионами. Это создает прочную основу для роста экономики, в частности, в наращивании возможностей экспорта, добавил Мишустин.

Отдельное внимание он уделил подъездным дорогам к образовательным учреждениям. "Самое главное, чтобы дороги были оснащены соответствующей инфраструктурой, поскольку по ним ездят дети - все должно быть безопасно и надежно", - поставил задачу председатель правительства.